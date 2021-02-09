韓國造船業者在元月新船訂單方面，繼續保持全球第一寶座，並已連續七個月超車競爭對手中國大陸。

根據全球市調機構Clarkson Research Service最新報告，韓國造船廠獲得新訂單數為91萬修正總噸數(Compensated Gross Tonnage, CGT)，佔元份全球訂單總數170萬艘CGT的54％。

緊咬韓國造船業者的是有51萬CGT的中國大陸，佔全球市場30％。至於日本同業則有26萬CGT。

值得一提的是，2020年初開始因是新冠疫情爆發點，韓國造船業慘澹經營，只拿到全球7萬CGT訂單，差不多是兩艘船而已。

至於元月全球新造船訂單，也從2020年的149萬CGT增加14％至170萬CGT。

從2020年12月開始，元月全球未消化訂單數量減少3%為192萬CGT，總數也降至6,978萬CGT。

中國大陸造船業者未消化訂單最多，達2459萬CGT佔總數35％，其次是韓國的2188萬CGT，日本的839萬CGT。

從克拉克森新船價格指數（Clarkson's Newbuilding Price Index）來看，元月增加1點至127點，已連續兩個月上漲。

(時報資訊)