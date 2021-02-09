英國政府周一呼籲與歐盟重修關係，並在包含北愛爾蘭的脫歐貿易協定上再精進和修改，並指出，歐盟試圖限制新冠疫苗的出口，已經侵蝕到信任。

英國與歐盟關係數年來因雙方脫歐談判而斷續地加劇緊繃；雙方關係在上個月惡化，歐盟威脅採取緊急措施，阻止疫苗從歐陸出口到北愛爾蘭。

在去年底的脫歐貿易協定上，北愛爾蘭仍維持在歐盟單一市場之內，實際上是在英國(UK)境內劃出一條邊界。

歐盟隨後在疫苗態度上迅速改變立場；英國則希望利用歐盟此次過失，進一步要求修改脫歐貿易協定，因為新規則已經導致英國與北愛爾蘭的貿易中斷。

此前負責脫歐事務的英國官員戈夫(Gove)在國會抨擊歐盟計畫，提高疫苗邊境檢查的可能性，將成員國利益置於北愛爾蘭之上；然歐盟已經指出，希望避免該情況出現。戈夫指出，潘朵拉盒子已經打開，誰知道還會出現其他的特洛伊木馬。

歐盟的態度大轉變為英國部長壯了膽，要求修改脫歐協議中的北愛爾蘭條款，要求從英國運往北愛爾蘭的食品運輸寬限期，從數個月延長到至少兩年。

然英國媒體周一引述消息指稱，歐盟將拒絕寬限期的延長，英國和北愛的貨物運輸安排可能僅延長3到6個月。北愛爾蘭官員則呼籲廢除該條款，認為導致超市的貨品短缺。

歐盟拒絕對戈夫的言論進行評論，但歐盟已於12月表示，不會重啟貿易協定。

(時報資訊)