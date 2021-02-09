因市場預期美國政府推行更多財政刺激計畫，促使美元走軟，提振黃金避險需求，進而支撐金價走揚，不過因美國公債殖利率上升，並靠近11個月高點，而限制金價漲幅；截至台北時間下午2點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
4月黃金上漲7美元，報每盎司1841.2美元。
3月白銀上漲0.014美元，報每盎司27.59美元。
4月白金上漲21.8美元，報每盎司1197美元。
3月鈀金上漲12.3美元，報每盎司2349美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因市場預期美國政府推行更多財政刺激計畫，促使美元走軟，提振黃金避險需求，進而支撐金價走揚，不過因美國公債殖利率上升，並靠近11個月高點，而限制金價漲幅；截至台北時間下午2點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
4月黃金上漲7美元，報每盎司1841.2美元。
3月白銀上漲0.014美元，報每盎司27.59美元。
4月白金上漲21.8美元，報每盎司1197美元。
3月鈀金上漲12.3美元，報每盎司2349美元。(商品行情網)
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