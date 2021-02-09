全球主要產油國聯合減產，以及燃油需求回升的樂觀前景，持續為能源市場帶來提振，周二油價進一步上揚，並創下13個月新高。

目前布蘭特4月期油上漲48美分或0.8%，報每桶61.04美元。美國3期油漲45美分或0.8%，報每桶58.42美元。周二兩期油近月合約價為連漲第7個交易日，創下2019年1月以來維持最長的紀錄。

布蘭特原油與美國西德州中級原油價格周一都創下2020年1月來新高，布蘭特期油更是自去年疫情爆發以來首度收復每桶60美元大關。截至本周一，布蘭特期油價格自去年10月底以來已上漲逾50%。

除了石油輸出國組織及其盟友OPEC+聯手減少供應之外，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯同意在2月與3月額外自行減產，使原油供應加速緊縮，並使全球市場逐漸重返平衡。

投資人亦對疫苖開始發揮作用將帶動原油需求復甦的前景抱持憧憬。另美元回軟，亦有助於提振大宗商品價格。

惟券商Axi首席全球市場策略師Stephen Innes提出警告表示，布蘭特期油與西德州中級原油均已進入技術線圖的超買區，但他也表示雖然他對當前價位的看法仍有些謹慎，但中長期的需求前景仍屬健康。

投資人將關注本周晚些時候美國發布的原油庫存報告。根據路透社發布的初步調查結果，上周美國原油與汽油庫存可能增加，而餾分油庫存料將減少。

(時報資訊)