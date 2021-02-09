精密齒輪廠—鈞興-KY(4571)及車用零組件廠—劍麟公司(2228)公布1月合併營收，其中鈞興-KY自結1月合併營收達2.86億元，連3個月創下單月歷史新高，劍麟1月合併營收為3.5億元，年成長3.89%。

根據美國商務部統計，受惠美國房貸低利率環境，整體房市買氣交易持續熱絡，2020年新屋開工及住宅興建許可皆雙創逾14年新高水準，並分別較前一年成長5.8%、4.5%，而美國房市需求火熱，不僅電動工具領域訂單需求持續高漲，其他包括園林工具、縫紉機領域等訂單需求亦同步回升，帶動鈞興-KY集團旗下齒輪箱、粉末冶金齒輪及精密五金件出貨，分別較去年同期明顯成長365.68%、137%及107%，並拉升中國珠海廠整體產能稼動率表現，主要客戶訂單拉貨力道強勁，也帶動鈞興-KY自結1月合併營收達2.86億元，年成長121.94%，連續3個月創下單月歷史新高。

鈞興-KY表示，觀察近期因全球航運缺櫃、原物料供需吃緊之情況，由於鈞興-KY接單條件多數交貨地點是在客戶位於中國大陸的組裝廠，交貨地點在中國大陸以者，多採取FOB報價，運費係由客戶承擔，目前僅少數出貨至客戶越南廠的產品，才是由鈞興承擔運費，但齒輪、五金件的體積不大，即使近期運費較高，漲價後的運費佔出貨金額的比重僅約0.5%，對整體毛利的影響不大。

在齒輪毛胚、鐵粉等原物料供應的部分，因先前主要原物料供應商已提前加大庫存備料，評估整體對於集團訂單出貨影響程度較小，憑藉鈞興-KY與主要國際客戶及原物料供應商長年良好合作關係，且旗下齒輪產品線多元，可與客戶共同進行產品研發技術能力，滿足聚焦高利基型產品訂單需求，會持續留意原物料、匯率及運費價格波動，並適當與客戶反映成本以調整產品售價，有助於中和市場價格波動影響並對整體營運產生正面之挹注。

展望第1季，鈞興-KY持續看好電動工具、園林工具、縫紉機領域等主要客戶出貨延續良好動能，並同步積極拓展諧波減速器系列、中置電機產品研發生產銷售，以布局工業機器人、電動助力自行車等新應用領域契機，此外，集團仍持續針對中國珠海廠優化生產出貨排程、提升自動化生產效益，展現一條龍製程服務有效滿足客戶高度客製化產品研發、保持良好產品品質、成本費用控管及訂單出貨交期，以期推升集團未來接單競爭利基，並創造新一波銷售成長動能，審慎樂觀看待營運表示。

延續去年第4季中國、歐美等主要新車銷售量持續維持高檔水準，帶動劍麟旗下三大主力汽車安全關鍵零組件產品之出貨暢旺，劍麟1月合併營收為3.5億元，較去年同月成長3.89%。

根據中國汽車工業協會對於今年新車銷售市場表現將隨著國民經濟穩定回升，消費需求將加快恢復，創造總體潛力依然較大，預估銷量有望超過2,600萬輛、年增4%，另市場機構對於美國新車銷售市場平均預期2021年的銷量將介於1560萬至1600萬輛，年增率為7.6%至10.3%；受惠於汽車事業部的1月銷售業績表現較去年同期成長3.89％，推進公司1月營收不畏新台幣匯率升值、去化中國展家事業體之營運等影響，逆勢繳出年增率正成長的表現。

展望2021年第1季，劍麟表示，隨著主要新車銷售市場在2021年的目標銷量仍持續增加、且各品牌車廠新車款搭載ADAS(先進駕駛輔助安全系統)的滲透率持續提升、平均每車安全配備數量與規格升級的趨勢明確，皆創造劍麟旗下三大汽車安全零組件產品保持良好的出貨動能，更有助於在適逢農曆新年工作天數較少之第一季有淡季不淡的營運表現。

再者，劍麟為配合主要客戶在地生產的需求所設立之波蘭新廠，將憑藉著地利之便配合客戶的產品開發，即時反應顧客需求，進而與主要客戶建立更緊密的連結，劍麟持續致力提高波蘭新廠之稼動率及生產穩定性，隨著歐洲各國封城防堵疫情影響逐漸減緩，客戶拉貨力道增溫，有望於今年第3季起逐見波蘭新廠營運達規模經濟之效益，挹注公司營運更上層樓。

由於汽車產業朝向新能源車、電動車等發展趨勢明確，而安全系統仍是主要系統之一，劍麟將持續與主要客戶積極開發新技術升級應用之安全系統關鍵零組件，創造未來整體訂單保持良好的能見度，並對公司汽車事業部營運長期帶來正面的挹注。

(時報資訊)