韓國政府9日表示，若本周相關當局批准韓國老年人可以施打阿斯特捷利康（AstraZeneca，俗稱AZ疫苗）疫苗的話，那麼新冠疫苗接種計畫26日就可以宣告開始。

26日開打疫苗，是韓國政府正式鬆口說出明確數字的第一次。目前計畫是，24日韓國可望拿到首批AZ疫苗。25日分發給醫院與一些醫療機構，26日正式疫苗開打。

韓國首批被注射對象為醫務人員與療養院老人家，若一切順利，韓國境內11月可實現群體免疫。

目前，韓國每日新確診者為303位，其中273例為本土感染，總病例數也增到81,487例。同時，染疫者增加8人，死亡總數增至1,482人。

不過，8日僅有289位新確診數，這也是自2020年11月23日以來，每日確診數最低的一天。

由於小本經營餐廳業者一直在抗議政府社交禁令，也就是晚上9點禁止店內用餐，故從8日有了新變通方式。

新規定將首爾市區以外餐館，咖啡館，酒吧和健身俱樂部營業時間延長一個小時，至晚上10點。不過，首爾蛋黃區與周邊蛋白區的店面營業時間還是在晚上9點。

韓國當地11日開始將進入農曆春節假期，數以百萬計韓國民眾也會在各地到處拜年與探親。為防群聚造成疫情擴散，包括禁止五個及以上群聚規定，將維持到21日。

(時報資訊)