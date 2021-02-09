敦泰(3545)1月營收在淡季因素下，月減少約1成，但相較去年同期依舊大幅成長6成，敦泰儘管第一季會受到季節性調整，營運相對保守，但2021年整體營運仍會優於去年。

敦泰1月合併營業收入為13.58億元，受到傳統淡季影響，敦泰單月營收月減約1成，但由於產能規模已大幅擴增，因此仍比去年同期大增60.66%。

敦泰表示，1月各產品線來看，在客戶擴大採用下，觸控IC、電容式指紋出貨量逆勢較去年12月成長，IDC、顯示驅動IC方面則呈現小幅衰退，展望未來，整體第1季雖然為產業傳統淡季，因此預期敦泰產品出貨量將不比去年第4季的水準，但整體營運仍可望優於去年同期水準。

敦泰2021年觸控產品成長較快，主要是因為敦泰觸控產品在市場上接受程度高，隨著AMOLED panel市占率提高，成長速度會是2021年最快的產品，至於IDC產品，則已經開始進入成熟期，預計在2021年成長會比較趨緩，另外，pure driver 在2021年成長會比較趨緩。

面對晶圓產能緊張，敦泰不會因為車用電子產能緊缺而漲價，但會跟市場的波動有所反應，若要漲價會是因反應晶圓代工或封測成本上漲，適度轉嫁給客戶，另外，針對車用電子晶圓的排擠效應發生，敦泰則支持政府的政策，主動減少供應量，讓出產能，但敦泰認為，即使這樣，2021年產能還是比2020年多。

(時報資訊)