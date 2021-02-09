雀巢(Nestle)周二指出，其在中國生產和銷售的嘉寶(Gerber)嬰幼兒穀類食品為安全的，雀巢並向有關單位舉報了中國商業經濟學會，該學會透過社群媒體建議會員，停止銷售該產品。

雀巢在聲明中表示，所有中國生產的嘉寶產品都符合中國嬰幼兒補充食品的安全標準。

中國商業經濟學會曾在2月6日指稱，嘉寶產品含有有毒金屬，達到危險等級。該學會引述美國國會調查，稱某些嬰兒食品包括嘉寶含有危險等級的有毒重金屬，會造成神經傷害。該消息迅速在社群媒體流傳。

美國食品藥物管理局(FDA)稱正在審查該調查報告，指出環境中存在的有毒成分會透過土壤、水或空氣進入食品供應。

雀巢指出，中國有關食品安全的警告僅能由國務院發布，該學會混淆大眾視聽，傷害了公司名譽。

中國商業經濟學會的北京辦公室指出，2月6日廣被流傳的通知是被誤解了，本僅為內部通知，已經從集團的社群媒體中刪除；並表示並沒有要求嘉寶產品從商店下架。

(時報資訊)