農曆春節前夕，中鋼(2002)董事長翁朝棟率經營團隊展開拜年活動；中鋼董事長翁朝棟表示，去年底成功逆轉達成全年獲利的目標；今年向同仁拜年，經營團隊期許帶領同仁迎向榮景，「牛轉乾坤行大運」。

中鋼董事長翁朝棟今日在總經理王錫欽、執行副總黃建智暨經理部門主管的陪同下，特地於今(9)日安排前往工廠現場各辦公室、工會辦公室及總部大樓各子公司辦公室逐一向員工拜年，希望同仁們利用年假期間好好與家人歡聚，儲好能量，蓄積高昂的士氣；他並感謝輪班同仁犧牲春節假期，堅守工作崗位。

中鋼董事長翁朝棟提到，去(109)年到現場拜年時，公司108年營運遭逢104年以來最低的情況，本以為可在新冠病毒疫情獲得控制的前提下，在109年大幅好轉。豈料新冠病毒疫情在3月引發崩盤，對全球經濟與鋼鐵市場產生嚴重衝擊，但靠著經營團隊與同仁的同心協力，終於在去年11月一舉弭平前10月的累計虧損困境，並在12月達成合併稅前淨利27.68億元的全年獲利目標；今年來向同仁拜年，經營團隊終於可以露出微笑，期許帶領同仁迎向榮景，牛轉乾坤行大運。

(時報資訊)