遊戲軟體廠—智冠科技(5478)及網路生活平台—數字科技(5287)1月合併營收出爐，其中數字科技1月合併營收1.31億元，創下歷年同月新高，智冠科技1月合併營收為5.93億元，年增0.2%，維持上月水準。

數字科技1月合併營收1.31億元，年增率12%，創下歷史同月新高。

數字科技表示，自推出「591實價登錄」服務，帶動台灣591房屋交易網會員人數持續成長，受惠編輯團隊持續關注並發表房市資訊，大幅提高會員黏著度，加上平台市占率高達80%，以及台灣房市回歸供需基本面，朝自住、長期置產需求發展，推升591房屋網1月營收年增率27%，加上8891汽車交易、Tasker出任務營收成長，以及結婚吧啟動收費，帶動1月合併營收創下歷史同月新高表現。

Tasker出任務外包網，受惠除舊布新商機，居家清潔的需求顯現，1月份水電修繕、清潔服務的接案量較去年成長1倍，並於1月中推出LINE找師傅的功能，滿足更多用戶需求且提升媒合速度，未來更將推出安心抵家服務，讓用戶叫修不僅快更安心，持續提升平台服務，帶動Tasker出任務1月營收年增率47%。

展望第1季，數字科技表示，房市、車市持續熱絡，加上新房、新車海量的資訊服務，可望維持591房屋及8891汽車穩定成長，且中小型企業農曆年後徵才需求增溫，公司深化人力資源服務，串聯518熊班、小雞上工與Tasker出任務，多元的服務，以期發揮平台綜效，首季營運表現可期。

在智冠部分，受惠於旗下一帆數位廣告及藍新金融科技事業群持續成長，1月營收紛創新高，逐步展現智冠集團多角化經營效益。

迎接寒假春節檔期，智冠MyCard 2月攜手多款熱門遊戲祭眾多福利回饋活動，送出萬元MyCard點數、現金抵用券、Razer電競周邊、Dyson家電等超值好禮；遊戲新幹線與中華網龍旗下遊戲也相繼帶來改版與賀歲活動，陪伴玩家歡慶過年。遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》於1月26日推出年前改版，新增多座城池及軍團PVP地圖「毒龍潭」等多重玩法，為慶祝遊戲上市滿週年，日前也舉辦電玩展線上暨線下行銷回饋活動與玩家同樂，2月底還將帶來「跨服軍團戰」等重要更新；而代理線上遊戲《古劍奇譚網路版》本月加碼祭出連續一個月免費暢玩，《三國群英傳Online》、《信長之野望Online》近期亦接連改版登場，帶來更多挑戰樂趣。

中華網龍手遊《黃易群俠傳M》上週更新加入副本斬首模式、裝備提煉以及攻城戰紅寶箱系統等遊戲內容；經典港漫線上遊戲《中華英雄Online英雄無敵》已於2月4日推出全新版本，開放英雄卡片系統及多項系統優化，後續還有「無盡踢館」、「英雄之靈」等新玩法，帶領玩家重溫經典。

金融科技子公司藍新集團積極推動旗下《ezAIO簡單收》多元支付收款服務，該平台已串接15種以上的支付應用模式，除了金流收款，並將加速擴充更多加值功能，像是票券應用、會員積點、叫車服務、保全系統，還可結合電子發票、POS系統、外送平台等應用，為全台連鎖通路、中小型及個人微型商店提供各式收款及商店加值整合服務，幫助商家創造更多銷售情境與服務面向。

(時報資訊)