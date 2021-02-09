每年春節期間，各大廟宇的人潮總是絡繹不絕，在應避開人潮壅擠處的防疫期間，中華電(2412)MOD為全台灣民眾貼心推出台灣傳統年節民俗服務「鹿港天后宮專區」，不僅可以透過中華電信MOD了解鹿港天后宮的點燈民俗、彰化鹿港小鎮風情，還可以免出門、一鍵完成線上點燈服務，用戶今年可以不再需要到廟中人擠人，透過科技防疫同時保平安。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電身為科技防疫國家隊一份子，為了讓民眾在防疫期間，可以安心祈福，特別推出MOD線上點燈，除了在家祈福外，MOD還有線上學習功能，讓學子可以安心在家學習，是最佳的數位平台。

中華電表示，鹿港天后宮創建迄今已逾四百餘年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，現被列為國定古蹟，今年首度與中華MOD合作，推出「鹿港天后宮專區」，在MOD「鹿港天后宮專區」推出線上五大祈福燈種，用戶在家用遙控器操作點燈服務，將如同現場點燈，皆遵循傳統習俗於鹿港天后宮各廳堂廟宇內舉行正式儀式，廟方將於收到資料後15天內完成安奉作業，並寄送通知函與贈品。

(時報資訊)