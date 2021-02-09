台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)2021年1月合併營收6.27億元，月增6.88%，月營收已連三月增加，預計第一季營收可重返成長軌道。
榮剛材料股份有限公司2021年1月自結合併營收為6.27億元，較上月成長6.88%，較去年同期減少14.16%。
榮剛表示，1月營收受惠於工具鋼及功能性不鏽鋼在亞洲、美洲的需求增溫，帶動營收連續第3個月走高，加上產品組合優化及原物料、航運等上漲成本反映在售價之上，且採購策略奏效、生產成本控制得當，使得獲利穩定提升。
展望第一季，榮剛指出，雖然2月將因農曆春節工作天數減少影響出貨，營收會略為下滑，但3月營收將再度回升，第一季營運與獲利可望重返成長軌道。
榮剛對今年營運狀況持樂觀看法，主要是全球基礎工業復甦，工模具鋼的需求上升，且亞洲在疫情相對歐美較輕的情形下，需求明顯提升。美洲則因進口關稅障礙逐漸鬆綁，預料獲利也將回到原有水準。
(時報資訊)
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