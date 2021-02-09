韓國第二大汽車製造商起亞汽車（Kia）9日表示，到2025年，將投資29兆韓元約260億美元，用於優化產線設備與投資正夯的行動技術上。

據悉，起亞將花18.8兆韓元，用來提升現有汽車製造面的獲利能力，剩下約10.1兆韓元，用於投資行動技術等新業務項目。在未來六年內，公司要努力增加自身競爭力與股東價值。

在2021年公司財測中，起亞營業利益目標值設在3.5兆韓元，銷售業績為65.6兆韓元。2020年時，起亞營利為2.07兆韓元，營收為59.17兆韓元。

營利率方面將逐年增加，起亞在2020年為3.5％，2021年訂在5.4％，2022年6.7％與2025年7.9％。

起亞最近也將公司名稱從起亞汽車更名為起亞，公司希望未來產品能多元化，不再拘泥於傳統製造業。

目前，起亞計劃到2026年時，電動車能有11種車款，包括7種全電動車，公司也計劃能在2030年時，全球賣出160萬輛環保車。

(時報資訊)