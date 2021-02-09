因需求旺盛與擴產效應，台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)元月營收登頂；目前訂單能見度逾一季，今年業績可望挑戰再創新高紀錄。

沛波鋼鐵2021年1月自結營收為3.26億元，寫下歷史單月新高紀錄，較上月成長10.12%，且因去年元月逢春節基期較低，今年元月營收較去年同期成長75.03%。

沛波總經理葉俊良表示，台灣鋼筋市場受惠台商回流以及營建對鋼筋需求強勁，加上台南廠擴廠效應，推升沛波營收於去年第四季逐月創高，且農曆年前向來是營建工地趕工旺季，激勵今年元月營收突破3億元大關，締造歷史新高紀錄。

展望全年，沛波表示，在低利率、台商回流、疫情控制得宜等利多因素之下，全台房市依舊熱絡，推案量續增，且來自各項基建、都更及廠辦興建等對鋼筋加工的需求還是相當強勁，整體市場展望續佳，公司目前在手訂單能見度超過一季以上，對今年整體營運持樂觀看法。

(時報資訊)