餐具、廚具大廠嘉威(3557)元月營收為5.91億，月增61%，年減24%，嘉威所處產業之傳統旺季落在每年的第一、四季，109年元月份受益於急單效應，營收達到7.79億，去年元月份的急單係因108年底COVID-19爆發後，嘉威即與客戶密切回報大陸疫情動態，並回應主要客戶的要求提前出貨，使得去年元月之營收達到7.79億。

嘉威餐、廚具產品主要係以北美市場為主，每年的10月至隔年的3月向為傳統出貨旺季，以往產業淡旺季出貨比重約為3比7，淡旺季出貨落差甚大，但在經營團隊擴大產品線的策略之下，近年形成淡季不淡之趨勢，109年度淡、旺季出貨比重約已平均化至4比6，今年度第一季仍將持續往年的傳統旺季態勢。

嘉威在108年度成功轉型為餐具供應商，製造的功能性餐具適合居家使用之外，由於歐美居民向有喜愛戶外活動、休閒聚會的生活特色，嘉威生活的餐具產品兼具時尚設計及輕量安全之特性，因此深受美國消費者喜愛。108年度轉型的第一年即交出EPS達3.25元的佳績，109年11月5日董事會通過現金股利2.35元，這是十年來嘉威首度配發股利，並已於今年初配發至股東帳戶。

回顧109年度雖有COVID-19疫情干擾，但嘉威運績效並無下降情形，全力配合美國內需市場的通路需求，截至109年度第三季止，淨利及EPS分別達到5億667萬7千元及7.01元的佳績，在EPS方面已較108全年度成長116%。

另外，嘉威訂定季配發的股利政策，未來將努力達成每半年配發一次股利的目標，甫配發的2.35元現金股利係屬108年度之盈餘，配發的現金股利佔108年度盈餘之比重達到7成，109年截至第三季為止，每股盈餘已經達到7.01元，若嘉威繼續維持其股利政策之配發目標，其股利配發能力與現金殖利率值得市場期待。

(時報資訊)