社群媒體公司Reddit周一宣布在新一輪融資籌得逾2.5億美元，使其估值翻漲1倍，達到60億美元。

因網站上的論壇引爆散戶逼退華爾街巨鱷的史詩級大軋空，使Reddit成為近來市場關注的焦點。

Reddit上次進行融資活動是在2019年2月，當時估值為30億美元。

該公司在官網上表示：「我們認為現在是對Reddit的影片、廣告與消費者產品進行策略投資，並拓展國際市場的正確時機」。

Reddit執行長Steve Huffman向《華爾街日報》表示，當前市場正適合籌集資金，「目前估值很高，有機會的話，籌資永遠不是壞事，而Reddit去年表現相當強勁。」

Reddit目前每日活躍用戶數超過5000萬，該公司表示，上季廣告收入較前一年同期大幅成長90%。

因WallStreetBets等Reddit論壇上的鄉民號召散戶聯手搶購遭部分美國基金大舉放空的股票，使電子遊戲實體零售商GameStop與包括AMC娛樂等公司股價在過去兩周陷入劇烈震盪。

此次散戶的行動引發監管機構關注，不過美國財政部長葉倫周日表示，現在討論是否需要新的政策或法規以應對這種波動仍為時過早。

(時報資訊)