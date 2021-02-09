法國央行周二重申12月的預測，並指出，儘管新冠肺炎傳染病的不確定，法國今年的經濟仍走在彈升5%的路徑上。

法國去年歷經疫情侵襲，實施兩次全國大封鎖，全年經濟更大幅萎縮8.3%。

法蘭西銀行行長Villeroy de Galhau周二表示，證實央行在2021年成長5%的預測，其為強勁又謹慎的，並已反映了圍繞在公衛情況的巨大不確定。

法國財政部長Le Maire在2021年的預算書上預測2021年經濟成長6%；但在近數周修正指出，可能會有一些吃緊。

央行周二估計，二月的經濟可能較去年同期的疫情前降低5%，與兩個月前持平。

央行在月度報告中指出，儘管對健康前景的高度不確定，對企業的商業氣候調查中顯示，企業對商業活動仍有穩定的預期。

法國政府目前暫不施行新的第三次封鎖措施，然而也不排除未來病毒進一步的失控爆發。

法國政府在一月收緊管制，宵禁時間從晚上八點提前到六點，另外大型購物中心、飯店和娛樂闖所關閉，這些場所已關閉數月。

反映出這些限制措施，央行的調查顯示，服務業持續比工業受創更深，一月服務業產能達到74%，而疫情前的平均水準約在79%。

(時報資訊)