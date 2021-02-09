雖然「一眉哥」安東尼戴維斯缺陣，但只要有詹姆斯就夠了！今天詹姆斯繳出28分、14籃板、12助攻，生涯第97次大三元、35歲以上最多次大三元聯盟紀錄，率領湖人經過延長賽119比112拿下5連勝。
詹姆斯此役只花了27分鐘就攻下18分、10籃板、10助攻，完成大三元，同時也是35歲以後的第9次大三圓，超越了基德，排名NBA史上第一。
雷霆亞歷山大在正規賽剩下1.2秒罰進三球，將比數逼平，延長賽湖人不給對手機會，哈瑞爾與薛洛德連續得手，馬修斯三分線外破網，有驚無險地收下5連勝。
(中時 )
雖然「一眉哥」安東尼戴維斯缺陣，但只要有詹姆斯就夠了！今天詹姆斯繳出28分、14籃板、12助攻，生涯第97次大三元、35歲以上最多次大三元聯盟紀錄，率領湖人經過延長賽119比112拿下5連勝。
詹姆斯此役只花了27分鐘就攻下18分、10籃板、10助攻，完成大三元，同時也是35歲以後的第9次大三圓，超越了基德，排名NBA史上第一。
雷霆亞歷山大在正規賽剩下1.2秒罰進三球，將比數逼平，延長賽湖人不給對手機會，哈瑞爾與薛洛德連續得手，馬修斯三分線外破網，有驚無險地收下5連勝。
(中時 )
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