「刪Q總部」昨(8日)將4357份罷免台中台灣基進立委陳柏惟的連署書，送進中選會，陳柏惟說，這就是一場有針對性、有預謀性的罷免案，「我還是會謬力（應為戮力）為大家服務。」宅神今(9日)在臉書狠酸，把「戮（ㄌㄨˋ）力」講成「謬（ㄇ一ㄡˋ）力），柏惟又成功地讓我笑了，哈哈哈。」

針對罷免案，陳柏惟回嗆，這就是一場有針對性、有預謀性的罷免案，目標不只是我，不只是本土陣營，更是整個台灣民主制度，如果這種罷免理由沒有辦法被普遍大眾接受，「我還是會謬力（應為戮力）為大家服務。」

宅神9日則在臉書寫下，「柏惟夜夜秀之抗中保台成語不會念， 戮(ㄌㄨˋ)力以赴，卻唸成謬（ㄇ一ㄡˋ）力」，因此他自創新詞大酸，柏惟版抗中保台成語就是「妙麗以赴」，意思就是請哈利波特裡面的正妹妙麗來做。

最後，宅神更狠酸，「今天，柏惟又成功地讓我笑了，哈哈哈」。網友見狀亦留言表示「現在立委的程度真令人咋舌」、「真的不太應該罷免他，這樣台灣就失去一個樂趣」、「把成語亂唸一通，也是抗中的模式」、「謬力！沒唸錯啊....他一直很謬的」，不過，也有人說「我唸小二的兒子也常唸錯，不怪他」。

另外，對於「刪Q總部」將罷免連署送交中選會，陳柏惟說，自己是現任立委，不會欺侮身為老百姓、也是選民的提案領銜人，但若是其他人要下來打，那就是另外一回事。他表示，不知道這場罷免案到底是玩真的還是玩假的，罷免戰還沒開打，也不知會不會是硬仗。

(中時新聞網)