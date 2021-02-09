高市府9日與輕軌二階沿線6校合作，透過校地設置停車場，滿足民眾停車需求。（柯宗緯攝）

高市府交通局與輕軌二階沿線6校合作，透過校地設置停車場，滿足民眾停車需求。（柯宗緯攝）

高市府交通局與輕軌二階沿線6校合作，透過校地設置停車場，滿足民眾停車需求。（柯宗緯攝）

高雄輕軌二階沿線7.3公里，取消345個停車格，未來停車恐不敷使用，市府計畫新增3024個停車格，其中6所學校與交通局9日簽約，釋出306格車位；另砸7億在高雄工商蓋停車場釋出500格車位，按一般費率計時1小時30元，扣除建置成本後，再分潤給學校。

交通局與輕軌二階沿線6所學校合作，建置智慧化停車場，副市長林欽榮見證，宣布自即日起開放正興國小25格、高雄高工53格、鼎金國中54格、新上國小62格、龍華國中51格、龍華國小61格，計306格小型車位，提供民眾於課後停車，並有販售優惠停車月票。

林欽榮指出，這次是教育局與交通局合作，由交通局統一協助學校整理停車場鋪面、裝設鐵捲門及監視器設備等，並委託專業廠商以智慧與安全的方式管理各校停車空間，可透過車牌辨識系統及實名制認證快速出入停車，還可用一卡通等多元支付方式繳費，而「高雄好停車」APP可查詢停車空間位置及剩餘格位資訊。

林欽榮表示，市政不必花大把錢徵收土地做為停車場用地，學校作為停車場可以集中管理、資源共享。另外交通局也與雄工簽約，將籌措7億元蓋停車場，預計今年8月動土。

交通局長張淑娟指出，推動校園課餘時間開放停車空間，為交通局長期執行的政策，感謝教育局從旁協助，不僅能有效運用既有停車資源，增加路外公共停車供給，校方也能從中收取停車費用，挹注校務基金，創造多贏局面。

(中時 )