一掃去年8月妻子朱錫珍病逝的陰霾，67歲港星曾志偉縱橫演藝圈多年，今年初宣告有新身分，入主TVB成為「副總經理兼行政委員會特別顧問」。今(9日)港媒報導，目擊曾志偉打扮年輕，上半身穿西裝外套，下半身穿牛仔褲現身電視台行政大樓，知情人更曝他新官上任的工作情形，令人驚訝。

曾志偉48年前出道，1980年加入新藝城，與麥嘉、黃百鳴、徐克、泰迪羅賓等人成立七人小組，後來又接連演出多部喜劇，被封為最強諧星，1992年以《雙城故事》獲得第11屆香港電影金像獎最佳男主角殊榮，演技備受肯定。

曾志偉今現身公司，沒戴口罩。（圖／取自《on.cc東網》）

近年曾志偉將重心轉到大陸直播平台，傳聞他因名人招牌加持，創下逾1500萬港元業績，成績耀眼，吸引更多人捧著鈔票邀曾志偉站台，但他不收高額酬勞，只要求直播團隊能用他的人馬，而曾志偉旗下的工作人員多半是他過往在TVB的合作夥伴，去年因疫情影響沒了工作，曾志偉便錄取這些人，希望能替老搭檔們穩定經濟狀況，十分暖心。

上月TVB主席許濤向員工發表內部通知，宣布將聘請曾志偉任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，負責娛樂節目製作，也找來王祖藍當首席創意官，希望替電視台營運注入新的想法。據《東網》報導，今直擊曾志偉上工，車在閘門口先停車，司機乖乖接受測量溫度後開進行政大樓，在大門停車後，曾志偉便步入大廳，他雖打扮帥氣有活力，卻沒戴口罩，似乎有違防疫指示。

媒體訪問到TVB高層樂易玲，問曾志偉上任至今的表現，他透露對方常常一開就是一小時的會議，連晚飯都忘了吃，今早到公司後也是不斷開會，跟工作人員腦力激盪，傳聞電視台之後會統整綜藝部門，樂易玲說：「沒有，大家都想做的更好，志偉提出很多概念」，大讚他認真、親力親為。

(中時新聞網)