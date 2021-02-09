政府及銀行挺中小企業向前衝。金管會公布2020年國銀承作中小企業放款，全年共增加9,145億元，且戶數增加13.53萬戶，創史新高數字，銀行局副局長黃光熙分析四大主因，一是台灣本就以中小企業為主，二是政府政策支持，三是各部會紓困貸款及相關措施協助，四是國銀積極配合放款。

金管會推動國銀加強辦理中小企業放款，2020年進入第15期，目標是單年增加3千億元放款，但去年國銀新增中小企業放款量9,144.88億元，超額達成目標304.83％。

到2020年底，國銀中小企業放款餘額達7兆8,124億元，占國銀全體企金放款的67.02％，占民營企業放款的69.08％，比率亦都創新高。

2020年國銀放款全年共增加近1.78兆元，兩大增加重點，一是房貸及土建融放款增逾1兆元，二就是中小企業放款。

金管會亦公布去年中小企業放款金額增加前五大銀行，即合庫增加945億元，第一銀行增加902億元，台企銀增加894億元，土銀是增加693億元，華銀增加634億元。

(工商 )