邱澤近期新作不斷，包括新戲《她們創業的那些鳥事》及客串電影《我沒有談的那場戀愛》皆熱播中，同步熱播的還有電影《緝魂》、《叱吒風雲》等，他曾和《緝魂》女主角張鈞甯相好一段時間，但戀情還沒萌芽就被媒體跟拍「見光死」，至今兩人超過半年沒聯絡。邱澤表示，聽說《緝魂》好評很多，會再找時間看，至於用什麼樣心情看？他苦笑：「看精彩表演」。

邱澤在《戀愛》飾演流浪漢，拍攝時自己只有2個鏡頭，當時還不知道會被放在哪個片段。他為角色花了3、4小時燙髮玉米鬚，定裝還不斷被徐譽庭導演「加料」，像是眼屎多一點、皮膚髒一點、衣服加上灰塵等，他一度有些抗拒，但導演很有信心，透過特殊化妝，讓他有所突破。他也透露，當初拍《江湖無難事》時，為定裝特地買一條金項鍊，自此待到現在，戲裡戲外都當日常在戴。

邱澤透露先前《叱吒風雲》劇組有來找他，當時他正在拍《第九分局》檔期無法配合。私下也熱愛賽車的邱澤表示，《叱吒風雲》劇組很有誠意，戲裡該撞、該翻都有，車看起來像全毀，把賽道事情講得很完整、很傳神，他和導演陳奕先曾是賽車隊友。

邱澤回想，3年多前赴日本測試F3賽車，當時原預計2天時間，沒想到第一天晚上就接到父親過世消息，他隔天立刻趕回台灣，從那時候再也沒跑過賽車。這回看完《叱吒風雲》會再激起喜愛賽車的心？他說：「現在還是喜歡，但參賽就還好」，賽車對他來說似乎是和父親連結，「我爸很喜歡車，也可能因為他的關係，我們都會討論，以前賽車時我媽會念很危險，但我爸從來沒講過」，而父親沒上過賽道，他總應付「知道啦」帶過，以為有時間可以帶父親體驗，沒想到再也沒機會。

去年整年邱澤都在忙拍戲，從年初拍《鳥事》後接著拍電影，殺青隔天又飛去上海拍戲，過年期間預計陪媽媽吃飯，開車帶媽媽出去走走，而初三正好是西洋情人節，他自招沒新對象，也沒特別計畫，「在家啦！」媽媽還會帶他拜桃花？他笑說：「我媽可能放棄了，哈哈」。

邱澤在《她們創業的那些鳥事》飾演個性耿直的「鄭義男」。（可米傳媒提供）

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