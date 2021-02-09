澳網第2天就爆出冷門，兩屆女單冠軍艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）以5比7、4比6不敵美國女將佩古拉（Jessica Pegula），於首輪中箭落馬。不過艾薩蘭卡的出局並不意外，她是與新冠確診者搭到同包機的受害者之一，被迫隔離兩周不能戶外練球，比賽第2盤她甚至打到喘不過氣，使用吸入器還喊暫停治療。

「當然有影響！」艾薩蘭卡表示，或許有些跟她一樣，經歷嚴格隔離的球員仍能調整得宜，表示自己不受影響，但早早出局者肯定會說「有」。「這很難說，但這次是我最好的賽前準備嗎？答案肯定是『No』！」

澳網這次安排包機接參賽球員與團隊來到墨爾本，很不幸有3架包機被驗出新冠確診者，也使得24名球員不能跟其他參賽者一樣，享受每天最多5小時的戶外訓練，必須在飯店隔離整整兩周，也影響備戰。

面對這種無奈狀況，許多球員只能想辦法把房間弄成迷你球場，利用床墊、枕頭或牆壁做擊球練習，盡可能保持比賽手感，但艾薩蘭卡表示「幫助不大」。

「對我來說最大影響是沒辦法呼吸新鮮空氣，與此同時，我也不知道經過兩周隔離後，要如何在5、6天內做好比賽準備，我沒有這種藍圖。」艾薩蘭卡說：「最令人失望的是我無法表現出應有的水準，但我知道自己已經做了一切嘗試，只是很不幸的並不管用。」

其實31歲的艾薩蘭卡從2016年以來，僅是第2次參加澳網，這次隔離可說雪上加霜，打到第2盤甚至有些呼吸困難，在換場時使用吸入器，稍後還喊了傷停治療，甚至在醫護人員陪同下離場了幾分鐘。不過這位前球后賽後不願透露更多身體狀況的細節。

「我的不知道為什麼必須被詢問自己的身體和醫療狀況，然後隨著網路公諸於世，讓民眾討論或評判。」艾薩蘭卡表示，相關規定應該要修改，除非球員自己想談，「但球員健康應該是個人隱私，不該被強制要求公開。」

(中時 )