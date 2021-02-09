去年受新冠疫情影響，餐飲外送平台生意興隆，不過消費爭議也等比增加，行政院消保處今(9)日公布公布foodpanda及Uber Eats的消費申訴案件數，其中foodpanda高達1688件，Uber Eats則為289件，申訴原因均為「取消訂單不退費。」

根據消保處統計，foodpanda以1038件取消訂單不退費的申訴案件數居冠，外送員表示，送餐後撥打電話未接通，但消費者表示未接獲電話，業者因此取消訂單且不退費，其次依序為無法取消訂單231件、態度不佳108件、送餐過慢90件。

Uber Eats部分也是以取消訂單不退費為最，計有131件，其次依序為餐點內容不符74件、扣款爭議63件、無法取消訂單：下訂錯誤無法取消訂單21件等。

消保處簡任消保官王德明表示，本次針對最大的兩家外送平台申訴案件統計共計1977件，因為服務廣大民眾，希望無論在App或是點餐服務等都能更加精進，例如App系統優化，或是萬一怕客戶點錯無法更改，也可考慮增加電話客服做直接點餐。

消費者方面，鼓勵在下訂單前再三確認是否有輸入錯誤的情況，如果有不清楚可撥打客服專線請求協助。若遇到信用卡盜刷情形時，請立即聯繫線上客服，並與核發信用卡之發卡銀行聯繫，確認刷卡金額並列為爭議款項。

另外送餐與一般商品不同，一般商品可適用7天猶豫期無條件解決契約，餐點為通訊交易解除權合理例外情事適用準則所規定的合理例外情事，因此無7天猶豫期適用，要特別注意。

周姓外送員表示，送餐後撥打消費者未接電話的情況常常發生，有時不曉得是否消費者真的沒收到來電，也造成顧客抱怨層出不窮，導致自己也很難解釋。

(中時 )