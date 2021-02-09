北市5名富少集體性侵「女神級」女同學，開庭時女同學崩潰大哭、猛踹桌椅，但她的媽媽卻向法官表示可給認罪4男緩刑。最後4男賠償80萬元果然換來緩刑，不用坐牢。判決曝光，引發熱議，PTT鄉民紛紛推測：「內情不單純」、「母親想幹嘛」、「不相信只有八十萬」。

這起案件發生在2019年8月，根據ETtoday報導，被害女同學當時即將大學畢業，接受楊姓男子邀約，與曾同校的鄧男、楊男、劉男、鄭男及施男一起聚會慶祝畢業。一行人先到天母某酒吧喝到凌晨，又到KTV續攤。

前往KTV途中，女同學想到附近公園上廁所，鄭男假好心陪同，卻趁機摸胸、下體猥褻。進到KTV包廂，眾人繼續喝威士忌，女同學醉倒沙發，鄧、施、劉、楊4男猥褻、指侵女同學，甚至還拍照片上傳IG。

開庭時劉、鄧、楊、施4男認罪並表示願賠償和解，女同學情緒崩潰、反應激烈，但媽媽卻向法官表示可給4男緩刑。最後4男付80萬賠償金並獲得緩刑；唯一沒認罪的鄭男依強制猥褻罪判刑10月、竊錄身體隱私部位罪判刑3月並得易科罰金9萬元，可上訴。

PTT鄉民對此判決感到不可思議，紛紛表示：「內情不單純」、「這個判決實在太多問號」、「檯面上80 檯面下就不知道了」、「有紀錄的是80萬，給媽媽的不知是多少」、「媽媽的想法可能可以猜測，但法官在想什麽？？」、「一定有私下另外的和解金」。

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(中時新聞網)