來台就學，有「暖聲熊男」的馬來西亞籍歌手丘沁偉，2020年起陸續傳出持毒、性侵及偷拍等案件，遭北市警方逮捕、法辦，士林地檢署日前依藏匿人犯罪，將他的同居胡姓室友另行起訴。

據指出，30歲的丘來台讀大學，2019年持毒曾遭警查獲，因裁定勒戒未到案，2020年6月再遭逮捕，去年底又遭1名男子指控，丘曾對他偷拍、性侵，再度遭到警方逮捕。

士檢起訴書指出，去年2月警方追查未到案的丘，曾致電給他的同居胡姓室友，胡當時辯稱不知，但私下卻以自己名字在士林租屋，並提供給丘居住，還推拖表示，不知他跑去哪，若聯絡到人，會請他去偵查隊報到。

警方事後發現，丘一直與胡同居，去年3月曾前往胡的住處，透過錀匙孔看到丘就在屋內走動，警方當時要求開門，丘竟拿紙巾塞住鑰匙孔，第二天還寫信到警政署，向署長要求「請放過願洗心革面的人，不要窮追猛打」。

去年6月警方持搜索票直接逮人，丘還聲稱自己有躁鬱症，要求立刻就醫，在醫院待了一晚，才乖乖到案並被送往勒戒。

起訴書指出，警方去年4月，便已告知胡男，丘是毒品通緝犯，且多次向胡找尋丘的下落，胡明知如此，卻還暗中租屋包庇對方，日前依藏匿人犯罪將他起訴。

檢方認為，士林偵查佐去年4月遞給社區保全名片，告知保全要查緝通緝犯邱沁瑋，胡的手機裡存有名片翻拍照，胡又繳納房租與丘同居，認定明知邱是通緝犯還隱匿人犯，依照藏匿人犯罪嫌起訴。

丘沁瑋是有「暖聲熊男」之稱的大馬歌手，2019年底遭查獲持有安非他命吸食器，採尿後呈陽性反應，遭法院裁定勒戒，但丘卻遲遲不到案，後來遭到檢方通緝。

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(中時 )