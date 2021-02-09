含有「瘦肉精」萊克多巴胺的美國豬肉開放進口，雖然政府訂有殘留量標準，但如果過量攝取萊豬，仍有健康上的疑慮。林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈在《健康療天室》節目中提到，包括三高及有心血管疾病者、肝腎功能不全和孕婦、哺乳期、老人及小孩等族群，必須更小心注意攝取量。除此之外，運動員也要特別注意，譚敦慈也解釋箇中原因。

●萊克多巴胺恐致心律不整 「濕式烹調」有助減少危害

萊多巴胺是一種類交感神經刺激劑，添加於動物飼料中可以增加家畜家禽的瘦肉比例。但事實上，萊克多巴胺原先用於治療人類的氣喘，但因其強心作用，容易導致心臟產生如心跳加速，心律不整、心肌缺血等副作用。因此對於有心血管慢性病的族群來說，吃到含有萊克多巴胺肉品的影響的確會較為顯著。

譚敦慈表示，一般人以為用肉眼就能分辨豬隻是否為萊豬，認為豬肉偏瘦就是含有瘦肉精，其實並不盡然。她建議，認明豬品品質還是要先認識3大標章，確認肉品來源；同時不要購買混合加工的肉品食材，以免產地不明。

除了注意購買肉品的產地與標示外，譚敦慈也提供減少攝取肉品毒素的「濕式烹調」法，讓主持人Ruby聽了大喊「真是學到了！」完整內容都在《健康療天室》第11集：食安危機「萊」了嗎？ 消除萊克多巴胺居然這麼簡單！

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

《健康療天室》第11集 食安危機「萊」了嗎？ 消除萊克多巴胺居然這麼簡單！

(中時新聞網)