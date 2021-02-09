部立桃園醫院最大規模的家庭群聚感染，今又再增一例，除同住家人外，連至家裡照顧的婆婆的大姑都確診，一家七口全染疫，指揮中心今曝確診家人的身體狀況，並表示最先確診的護理師，身體狀況不錯，接近解隔離狀態，除公公仍有肺炎症狀外，其他人狀況也都良好。

這起醫院擴大至家庭的群聚感染，護理師及護理師先生、２名女兒、８旬公公及婆婆相繼確診後，今又傳出日護理師大姑染疫，指揮中心表示，確診的護理師身體狀況良好，檢驗過後發現CT值也已變大，目前都已接近可解隔離的狀態。她的心理狀況，指揮中心指出，桃醫裡的長官、同仁及相關專家，都有一直以電話的方式諮詢、做心理建設，主治醫師也有透露，大致上的狀況都滿好的，希望大家多幫他們祈福。

至於其他確診家人的身體狀況又如何？指揮中心說，除婆婆確診當天過世外，公公仍有肺炎狀況，但狀況控制良好，其他人的情況也不錯，都是要接近解隔離的狀況。

針對這起大規模的家庭群聚感染，最初是護理師於18日確診後，19日丈夫及女兒也確診；30日再傳女兒、婆婆及公公確診，其中8旬的婆婆因本身有慢性腎病、糖尿病、高血壓等慢性病史，確診當日即過世。

指揮中心表示，桃醫爆發群聚感染到昨天為止，已有3人解除隔離、2人即將解隔離，另外，有2名重症患者仍使用呼吸器，但情況也控制不錯，肺炎情況都在改善中。

(中時新聞網)