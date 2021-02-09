女星成語蕎不但是澳洲昆士蘭大學語言學系畢業的高材生，還擁有天使般的甜美容顏與曼妙身材，形象天真浪漫，被封為「天然呆女神」，相當受粉絲喜愛的她，推出2021年曆《Jenny陪你去旅行》，粉絲福利做好做滿，近日在IG曝光了2月份年曆造型，胸前豪邁開4洞，讓粉絲直呼火辣到不行。

成語蕎的個性跟外貌形象非常一致，在綜藝節目中盡展活潑開朗性格，非常討喜，而她推出的全新年曆，考量眾人因為疫情關係大幅限制了活動範圍，貼心以「偽旅行」作為大主題，足足換了13套造型，張張照片都充滿濃濃異國度假風情，讓人看著月曆就有旅行感受。

成語蕎曝光2月份年曆造型，開洞滑雪裝辣到被粉絲說會「雪崩」。(翻攝自成語蕎IG)

成語蕎日前在IG曝光了月曆2月份的造型，只見她呈現滑雪風，穿著彩色滑雪外套搭配白色雪褲，綁了可愛的雙麻花辮搭配寶藍毛線帽，但全套服裝卻有一處超級不保暖，就是上身僅內搭橘紅色鮮豔運動內衣，胸前大開4個洞，飽滿胸型若隱若現，防寒外套也偷偷滑落，瞬間走漏春色，大大放送粉絲福利。

隨著美照曝光，成語蕎也說明拍這張照的概念，透露去年2月她飛離台灣，是在日本度過的，當時開心去滑雪，直呼「想念滑雪的日子」，因此拍了這套服裝，讓自己過過乾癮，也跟大家分享心情，而她的火辣身材讓男粉絲們直呼凍未條，說她穿這樣去滑雪真的太冷了，「會害很多人跌倒」、「這身打扮去滑雪的話，會雪崩」，看到成語蕎這樣，即使冰天雪地也會覺得熱血沸騰。

(中時新聞網)