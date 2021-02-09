農曆春節將至，《搜狐》命理專欄發文分享，明日小年夜一過，4個生肖的人就會有福氣降臨，在接下來一整年都可以順順利利，不管財運還是事業運都非常旺盛，只不過文章內也提醒，屬羊的朋友最近幾天仍需注意身體狀況，盡量保持良好的生活作息。

1. 生肖虎

生肖屬虎的人有非常難能可貴的特質，就是自身的努力和堅持，這兩點總是會在不經意的時刻給你們帶來意想不到的驚喜與財運，還能夠與家人同享。小年夜過後，屬虎人在事業和金錢方面運勢都相當不錯，可以輕鬆賺得財富，而且早年你們累積下來的人脈，也會在這時派上用場喔！

2. 生肖牛

屬牛的人大部分都有著忠厚老實的性格，也因為這樣，在2021本命年裡事業運提高不少，可以受到許多人的照顧，包含長輩的關心以及同輩的認可，肯定能有好的發展！小年夜之後，屬牛人的財運也大幅提升，有機會可以大賺一筆。

3. 生肖龍

生肖屬龍的人頭腦聰明、能力也好，常常靠著自己的聰明才智，從競爭者中脫穎而出，不過你們的人緣也非常不錯，在工作上常有貴人相助，財運也會隨著自身的努力慢慢提升。小年夜過後，你們的生活會越變越好，只要保持著平和的心態，關鍵時刻就可能得到意外之財。

4. 生肖羊

生肖屬羊的人在2021小年夜之後將會有不錯的運勢，你們可以擺脫前陣子的衰運，以及生活過於平淡的狀況，如果能夠好好抓住這次機會，享受大富大貴的生活就不再是難事，只不過最近你們仍需要注意身體健康，保持良好的作息時間。

(中時新聞網)