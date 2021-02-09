農曆過年即將來到，許多民眾紛紛回到家鄉團圓，卻有人再也見不到親人了。52歲資深女星王瑞霞今（9日）在臉書透露父親往生，已經火化成煙，她傷心欲絕的說：「就快要圍爐了，少了要為您準備紅包，我們一時無法接受，很是難過。」

王瑞霞5年前考量父親的健康狀況，不得已暫緩復出，當時父親有所好轉，2017年才放心的加入米樂士娛樂成為黃妃、秀蘭瑪雅的師妹，2020年以《霞姐直播中》入圍金曲最佳台語女歌手獎，當時穿著一襲黑色深V大秀八字奶的性感戰袍，即便沒有如願摘金，搶眼的服裝造型仍讓網友眼睛一亮，認為超有天后氣勢。

好景不常，長年洗腎的爸爸病情急轉直下，在幾天前撒手人寰，王瑞霞痛心的PO出小孩們寫給阿公的信和卡片，得知王爸爸上月住進醫院，嚴重到得靠氧氣罩呼吸，往生當天，王瑞霞陪伴在父親身旁，「眼中凝望著您，漸漸失去氣息，阿彌陀佛帶走了您......屏住呼吸，忍住了眼淚，和弟妹們靜靜的在您身旁助唸8小時阿彌陀佛，願無量功德迴向予您，我們敬愛的父親」。

身為家中的長女，王瑞霞必須扛下打點後事的責任，「那些天似壓在我胸口的大石頭，今天不自覺地跟隨著淚水，不停地落了下來......媽媽交代我們要用虔誠的心意，不要麻煩到太多人，低調的處理所有事務」。今早舉辦告別式，心中難以接受事實，但相信時間能抹去傷痛、不會帶走對父親的思念，最後對父親承諾：「家人我會好好照顧所有的一切，都會圓滿的」。

《告別》給爸爸的一封信 我最親愛的爸爸 今天 您將化為 微塵 飄向遠方了...... 幾天前的那個早上 我隨手抓了幾件黑色衣物 匆忙的搭上了高鐵 直奔醫院 因我知道 您在等我 接您回家 全家人默默的 遵循您的心願 都守護在身旁... 由王瑞霞 Anna 發佈於 2021年2月8日 星期一

(中時新聞網)