經營85度C的美食-KY(2723)受新冠肺炎疫情影響，2021年1月自結合併營收16.34億元，較去年12月17.23億元減少5.17％、較去年同期18.39億元減少11.18％，為近7月低點。不過，美國營收已顯著止跌回升，公司樂觀看待營收可望逐步重返成長軌道。

美食指出，北京、上海等中國大陸各地1月間陸續出現零星疑似本土感染案例，直接影響民眾消費意願，使中國大陸餐飲產業營收普遍承壓，1月服務業採購經理人指數跌至1年來低點。不過，85度C憑藉現烤麵包銷售表現，力保同店營收僅較去年同期微幅衰退。

美食表示，去年10月以來陸續升級的早餐、下午茶等套餐組合，1月銷售套數較去年同期成長，適時遞補中國大陸85度C業績。因應春節及情人節檔期到來，亦將推出全新國際級IP聯名蛋糕，有信心可帶動銷售突圍。

美國市場方面，在歷經去年底疫情高峰後，確診人數自1月中起明顯銳減，加上加州政府1月25日解除居家禁令，帶動美國各州85度C門市1月來客數及營收均月增達雙位數，表現已止跌回升。

美國目前全國已施打超過1.2億劑疫苗，新政府上任後增購2億劑，將在夏天到來前加快施打進度，屆時可望恢復正常生活。同時，聯邦政府要求在機場及搭乘多數交通工具時須配戴口罩，有助協助改善疫情，可望帶動美食美國門市營收持續改善，加速重返成長軌道。

台灣方面，由於1月下旬部桃出現群聚感染，疫情升溫直接影響餐飲消費。雖然警報已於日前解除，美食仍因應消費習慣改變，擴大與外送平台合作，除了既有飲品及蛋糕外，2月起增加麵包品項，同時亦推出新款咖啡飲品，積極搶攻市場商機。

(時報資訊)