最文藝的走春行程，新春期間到彰化縣議會新會館欣賞水墨畫；由畫家林劍峰、陸素華，以24節氣、花鳥題材，和龍生九子民俗傳說等主題，展出近50幅水墨畫作，即日起展出至3月1日止。彰化縣議會議長謝典林誠摯邀請鄉親朋友，新年期間來彰化走春，也能到議會欣賞兩位大師的精彩畫作。

畫家林劍峰，曾為台灣寺廟彩繪協會、台南藝術協會會員，主要創作領域為寺廟傳統彩繪及人物造型技法，代表作品「蒼龍教子」，刻畫群龍騰雲駕霧，興雲布雨，翻江倒海，千姿百態形象，表現出細膩畫功；他期許能以自身專業的彩繪技藝，保存悠美的傳統文化，進而開創藝術創作展新的空間。

彰化縣議會新會館即日起至3月1日止，展出「峰華絕色」林劍峰、陸素華水墨展，共有近50幅水墨畫作，集結畫家們一、二十年來精彩的創作成果，讓彰化鄉親一飽眼福。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議會新會館即日起至3月1日止，展出「峰華絕色」林劍峰、陸素華水墨展，共有近50幅水墨畫作，集結畫家們一、二十年來精彩的創作成果，讓彰化鄉親一飽眼福。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

畫家陸素華則擅長傳統工筆，於單純用色中，加入西方光影和油畫濃烈而浪漫的色彩感情，將東方傳統意蘊和西方強烈的色彩融合一氣；經典作品「一家和樂富貴春」，以牡丹與雞為題材，生動描繪著公雞母雞帶領小雞嬉戲於牡丹花間，象徵一家和樂富貴長春。藉由這次展覽，她將過去20年來努力的成果跟鄉親一起分享。

謝典林表示，彰化縣議會近年致力對外開放公共空間，提供外界作為小型藝文展覽或公益活動場域，這次邀請兩位大師來議會展覽，作品畫工細膩、栩栩如生，展現水墨書畫崇高的藝術價值，讓富含歷史底蘊的彰化古城，更增添了許多古典藝術氣息。

謝典林說，歡迎民眾新春期間前來議會走訪參觀，進而瞭解議政發展歷程；今年適逢彰化縣議會成立70周年，議會也特別製作紀念特刊電子書，歡迎民眾上彰化縣議會官網參閱。

彰化縣議會提醒，新春期間議會持續對外開放參觀，並配合中央流行疫情指揮中心實施防疫措施，管制人員由單一出入口進出、進行實名制登記，來訪人員皆須量體溫及戴口罩入場。呼籲民眾外出公眾場所時，應注意個人衛生，養成勤洗手、公共場合戴口罩習慣，春節假期皆能快樂出門、平安健康回家。

(中時 )