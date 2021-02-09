東森國際（2614）旗下的東森購物（合併草莓網）公布元月合併營收25.7億元，創下一月營收最高紀錄，年成長率41％，獲利達1.64億元，較去年同期7,188萬逾倍數成長，單月EPS 1.61元。

元月營收創新高主要受惠於新年商機，因今年農曆春節落在二月，較去年過年晚了兩周，而東森購物從去年歲末便開始佈局搶攻新年商機，過年期間更推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品，從2/10（三）小年夜到初四天天加碼ESV，價格最高下殺45折，挑戰年度最低價! 包含年度熱銷商品「一家人益生菌」原價2,980元，優惠價只要1,980元，Karalla日本熱銷健康氣炸鍋可享最低45折，還有華陀壽星賀禮組、BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等共14項年度熱銷商品，提供絕佳折扣優惠， ESV商品價格只有當日才會公布，讓消費者充分感受到「特別的價值、絕佳的品質」的驚喜！

迎新年求發財，東森購物2月起推出「東森玩很大，樂透過新年」活動，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日（三）起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5,000萬元的超值好康大放送。

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