【政新鮮】趙少康選總統因蔡執政爛 鄭照新譙：戕害自由人民怒吼

中廣董事長趙少康繼上周重返國民黨後，8日更進一步宣布將爭取參選2024總統，引發政壇議論，對此，國民黨文傳會副主委鄭照新接受《中時新聞網》訪談指出，樂見黨內有同志勇於站出來為國家前景展現積極態度，現在的執政黨戕害個人自由言論自由、違逆民意開放萊豬，各種顢頇的作為都將國家帶往混沌不明的方向，如果他能提出建設性方案終結這樣的民主亂象，會是一個良善的助力。
趙少康強調自己是因為蔡英文做不好，民進黨執政太爛，他才要出來選，鄭照新說，「無論是哪一個政黨，如果站在人民的反面，那我們就有義務代表人民出來發表不一樣的聲音」，執政黨現在已經失去謙卑的能力，需要透過在野強有力的監督，向執政黨發出怒吼讓他們知所進退，知道人民才是政府真正的老闆。
至於趙少康選總統遭質疑沒民意基礎，鄭照新表示，國民黨現階段盡其所能的結合民間的意見領袖，邀請趙少康重回國民黨也是壯大在野力量的一環，並認為他在很多的議題上都有一定的聲量，與民意溝通的能耐也是非常值得政黨來借重的，只要他能提出國民黨的主張跟意見，勇於展現國民黨爭取重返執政的決心，這都是一件值得鼓勵的好事。
(中時新聞網)
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