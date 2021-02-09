全民瘋台股，年輕人也心動。據金管會9日公布，2020年台股新開戶數，在進行人數總歸戶後近149萬人，其中40歲以下占65.9％，創歷年新高比率，即有近98萬人是40歲以下，新開台股帳戶，而20到30歲者，更占到33％，首次突破三成，即約50萬台股生力軍將衝入台股。

過去市場常批評台股「老化」，投資人偏40歲以上，證期局副局長蔡麗玲在鼠年最後一次記者會上公布，從2018年到2020年，台股新開戶者，40歲以下都占6成以上，尤其是去年，40歲以下新開戶數，更拉高到65.9％，比率增加最多，代表新增投資人也有年輕化趨勢。

至於40歲以上投資人新開戶者比率都有減少趨勢，如41到50歲者，從2019年占新開戶者的18％，去年降到16.7％；51到60歲去年占10.8％，61歲以上去年新開戶占率6.7％，都是三年最低比率。

據金管會公布，2018年到2020年台股新開戶者進行總歸戶後，分別增加66.96萬戶、85.77萬戶及148.89萬戶，即去年在台股走出新冠肺炎風暴站回萬點，且屢屢挑戰新高，刺激民眾錢進台股意願，新開戶數創新高，且其中開戶主力是20~30歲的年輕族群，占33％，是各年齡層最高比率，資金相對雄厚的31~40歲者亦占26.6％，是各年齡層的次高，兩者就占近6成，也代表台股有新血輪進場。

(工商 )