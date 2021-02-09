苗栗縣政府利用獅潭活動中心周邊閒置用地，打造以油礦為主題的特色遊戲場「錦水遊礦創生公園」，9日完工啟用苗栗縣長徐耀昌等人視察遊戲設施，強調未來將持續推動1鄉鎮1鄰里公園，打造共融式遊戲場，讓鄉親及親子在住家附近就能休憩、遊玩。

縣府爭取內政部營建署「城鎮之心政策引導型計畫」，推動1鄉鎮1特色公園，縣府水利處表示，首座錦水遊礦頭屋創生公園由中央補助450萬元，縣府配合50萬元，共計500萬元，為頭屋居民提供兼具休閒、遊憩多功能的親子特色公園。

苗栗縣政府推動1地區1特色公園，在頭屋鄉打造錦水遊礦創生公園，9日完工啟用，提供鄉親及親子就近休憩玩樂場所。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動1地區1特色公園，頭屋鄉錦水遊礦創生公園9日完工啟用，成為親子共遊、長者體健休憩好去處。（何冠嫻攝）

錦水遊礦頭屋創生公園占地0.6公頃，獲得地主無償提供使用15年，公園設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯、共融鳥巢鞦韆、沙坑等多項遊戲設施，周邊規畫座椅並植樹成為乘涼區，另外，在活動中心旁設置體健器材，提供長者運動使用，未來將由鄉公所負責公園的養護工作及綠美化、照明設施等。

9日徐耀昌會同頭屋鄉長徐鑫榮等人視察。徐耀昌表示，縣府在苗栗市、竹南鎮分別打造貓裏喵、獅山大型親子公園，揚棄傳統罐頭遊具，啟用以來深受民眾好評，因此，秉持打造不分男女老幼都能玩的特色遊戲場理念，利用老舊社區公園或鄉鎮閒置空地，規畫推動一鄉鎮一鄰里創生公園，打造共融式遊戲場，目前正規畫在頭份、公館、銅鑼等鄉鎮市打造5座創生公園，營造苗栗成為宜居幸福城市。

(中時 )