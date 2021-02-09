雲林縣口湖遊客中心提供免費借用自行車服務，邀請大家春旅樂活、騎遊雲濱。（口湖遊客中心提供／張朝欣雲林傳真）

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，結合觀光局推廣「2021自行車旅遊年」，因應春節連續假期的到來，9日特別添購26輛自行車配置於雲林縣口湖鄉口湖遊客中心，方便遊客春旅樂活、騎遊雲濱。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，台灣被譽為自行車王國，有其發揮的優勢，尤其近幾年推動極點慢旅活動，吸引不少喜歡自行車旅遊的民眾參與，逐漸讓雲嘉南濱海平緩舒適的自行車旅遊動線讓外界看見。

為了鼓勵大眾走出戶外，透過口湖遊客中心營運據點，串聯周邊宜梧滯洪池優美環湖動線，沿途可觀賞豐富多元的植物、鳥類生態，晨昏不同景觀的湖畔景色美不勝收，若想吃美食，遊客中心的社區媽媽手路菜「甘苦人料理」，在地食材保證美味。

遊客中心周邊台17線沿途，還有成龍溼地環境藝術場域、金湖休閒農業區臨海公園、馬蹄蛤主題園區、烏魚子產業、金湖幸福246K休息站、萬善爺廟、梧南社區鰻魚養殖區、梧北社區鐵花窗藝術，充滿深厚的人文風情。

遊客中心營運經理蔡云姍說，感謝雲管處這幾年來加強遊客中心各項基礎建設，還於歲末之際購置26輛自行車及設置自行車維修樁，免費提供給愛好戶外活動的民眾借用，同時滿足自行車環島民眾的維修需求。只要登記基本聯絡資料，就可以免費享受騎遊口湖樂趣，如有相關問題可洽口湖遊客中心（05）7906601。

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