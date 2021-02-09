廠務系統廠—信紘科(6667)及半導體暨面板製程供應系統廠—朋億(6613)公布1月合併營收，其中信紘科因半導體客戶擴建需求，1月合併營收為1.43億元，月增22.69%，朋億則因進入傳統淡季，1月合併營收為2.25億元，年減23%。

受惠台灣半導體產業資本支出持續擴大，催動主要客戶針對信紘科公司旗下高科技產業製程之廠務供應系統整合、製程機能水等設備與服務與拆移機工程服務等需求增溫，不僅創造良好訂單能見度，亦在整體施作工程如預期進度下，帶動信紘科1月合併營收達1.43億元，月增22.69%、年增39.18%，改寫上櫃後單月營收新高。

展望第1季，信紘科表示，雖因為農曆新年長假、工作天數較少影響營收成長表現，但為滿足主要客戶擴建廠強勁的需求，公司仍全力配合主要客戶擴建廠時程及腳步，但公司持續憑藉自主研發、設計製造、在地服務等競爭優勢，搶攻半導體市場龐大的商機，不僅推出自主開發運用氣液相混合技術的製程機能水新設備，並取得國際半導體大廠Golden認證，亦擴增氣體拆移機工程服務新業務。

信紘科表示，後疫情時代與5G NR商用化加速發展，在全球晶圓代工廠產能吃緊的情形下，全球從汽車、手機至個人電腦所使用之晶片訂單，皆仰賴台灣、韓國等地的亞洲企業代工生產，創造台灣半導體產業供應鏈良好的發展環境；信紘科指出，目前訂單保持良好能見度，公司有望隨著主要客戶包括竹科晶圓廠、南科先進製程廠的建置及擴充等的施作工程如預期進度，將助力公司今年整體營運保持強勁的成長動能。

由於第1季為傳統出貨淡季，且中國地區因疫情因素配合居家檢疫措施，旗下員工提前返鄉，短期影響訂單認列進度受壓，朋億1月合併營收2.25億元，較去年同月減少23%。

根據IDC (國際數據資訊)最新預估，隨著5G、雲端、智慧邊緣等需求持續熱絡，預估2021年全球半導體市場營收規模達4,760億美元，年增7.7%。

展望第1季，朋億表示，雖然第1季適逢農曆春節工作天數較少，朋億仍持續樂觀看待全球半導體市場需求仍持續高漲，國際知名半導體大廠皆紛紛加大今年資本支出計畫，以投入新廠擴建、提高產能效率等，創造整體業務良好發展環境，尤其今年第1季公司將完成取得銳澤實業不超過55.36%股權，不僅自第2季開始認列營收，更重要的是透過雙方資源整併，完善朋億於氣體設備供應服務整合，分散客戶市場集中度的風險，擴大兩岸接單利基，創造未來營運良好表現。

朋億指出，由於近期半導體供應鏈產能供需吃緊加劇，帶動半導體等產業主要客戶整體下單力道已有明顯回升，且陸續於兩岸地區接獲高潔淨度化學品供應與分裝系統設備與工程施作等大型訂單，進一步帶動目前整體接單表現已較去年同期成長，另一方面，為因應客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備等訂單出貨不受影響，朋億已提早加大相關零件採購，增加整體庫存水位，有望隨著第1季底訂單陸續出貨，有助於對於整體營運注入良好成長動能。

(時報資訊)