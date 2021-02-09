道爾達(Total)逆轉了巨型石油公司令人失望的第四季，周二報出優於預期的獲利。

業績表現突顯該法國石油公司優於同業的韌性表現，多數能源公司在疫情下低迷發展；在其他公司跌跌撞撞之際，道爾達維持了派息，並在潔淨能源上有投資。

該公司表示，在今年120億美元淨投資上，有五分之一將投入再生能源和電力；公司並提議改名為TotalEnergies，以顯示潔淨能源日增的重要性。執行長Pouyanne在聲明稿中表示，公司名稱改變可以反映出道爾達對轉型到碳中和的企圖。

道爾達第四季經調整淨利為13.04億美元，較前一年同期減少59%，但優於分析師平均預期的11.4億美元。2020年全年經調整淨利為40.6億美元，年減67%。

道爾達第四季淨營業收入為18.24億美元，年減53%；全年則為64.04億美元，年減56%。

大型石油公司的獲利通常令人不愉快。原油價格從去年低點開始反彈後，投資人一直預期會有順風。然而新冠疫情的封鎖仍壓抑了燃油銷售，該產業多數企業仍在打防衛戰。

道爾達亦無法倖免於該危機，報告指出，第四季所有部門的獲利，包括探勘和生產、煉油和化工部門、天然氣和電力，都出現下滑。

然而在關鍵指標上，道爾達仍領先同業，公司竟債務和股本比率在12月底上升到25.9%，優於歐洲同業的多數高於30%。

(時報資訊)