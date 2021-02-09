明躍(4151)1月合併營收3億元，年增135.18％，創歷年同期新高紀錄，維持去年旺季水準。歐美家用健身器材需求仍然強烈，線上教學居家健身的趨勢成形後，預期高階家用健身器材整體市場仍然高度成長，明躍OEM、ODM、OBM(自有品牌)三大業務同步受惠，延續去年下半年逐月走高的營運趨勢，今年可望繼續保持高度成長。

明躍表示，公司近年體質調整到位，歐美訂單穩定、生產效率提高，在家用健身器材市場崛起之際，公司的調整發揮效益，自去年下半年進入傳統旺季之後營收逐月走高，並自9月起連續四個月刷新歷史新高紀錄。上半年原為傳統淡季，不過1月營收仍站穩在3億元之上，與去年旺季表現相當，今年淡季不淡，旺季效應將可期待。

明躍日前董事會決議以私募方式辦理現金增資，總發行股數不超過2,500萬股，私募對象將以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量。董事會並決議於3月29日召開股東臨時會，討論私募現增案。私募資金將用於充實營運資金，可強化公司財務結構並促使公司營運穩定成長。

(時報資訊)