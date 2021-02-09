德國12月出口上升；與中國和美國的強勁貿易，協助該歐洲最大經濟體在抑制新冠病毒的封鎖限制下，努力成長。

聯邦統計局周二公布數據，12月經季節調整出口按月成長0.1%；而11月表現為成長2.3%；進口則小跌0.1%，前一個月為增加5.4%。

12月貿易順差擴大到161億歐元。

(時報資訊)