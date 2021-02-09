《國際經濟》德國12月出口月增0.1％ 16:142021/02/09 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國12月出口上升；與中國和美國的強勁貿易，協助該歐洲最大經濟體在抑制新冠病毒的封鎖限制下，努力成長。 聯邦統計局周二公布數據，12月經季節調整出口按月成長0.1%；而11月表現為成長2.3%；進口則小跌0.1%，前一個月為增加5.4%。 12月貿易順差擴大到161億歐元。 《國際經濟》兩個月2度上修 高盛看好美今年GDP成長6.8％ 《國際金融》今年經濟成長 法國央行仍看5％ (時報資訊) #德國 #出口 #國際經濟 #月增 #中國和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大毅1月營收飆28個月新高 年增94％ 11:012021/02/09 財經 榮剛1月營收6.27億元 月增6.88％ 14:302021/02/09 財經 《國際金融》併購活動推升歐股上揚0.3％ 09:262021/02/09 財經 《熱門族群》元月營收出爐！鈞興-KY連3月登峰 劍麟年增3.89％ 15:402021/02/09 財經 明躍元月營收破3億元 年增135％ 創同期新高 15:012021/02/09 財經 《其他股》旭然1月營收年增64％ 創同期新高 13:072021/02/09 財經 《國際產業》不畏疫情來亂 特斯拉去年中國銷售額暴增1倍 13:072021/02/09 財經 1月業績快報 橘子月增17％ 新遊戲連發 04:102021/02/09 產業．科技 《半導體》家登1月營收年增54％ Q1不淡全年樂觀 09:262021/02/09 財經 市場大好！台驊1月營收年增126％ 月營收與海運營收雙創新高 15:312021/02/09 財經 久陽1月營收2.85億元 創單月新高 10:032021/02/09 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 台積電散戶暴增9倍 存股族最搶手股票曝光 - 財經 - 中央社 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 新台幣鼠年封關收在28.39元 全年暴升5.7％ - 財經 狠砸400億炒比特幣後 馬斯克意外洩兒子嫰照 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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