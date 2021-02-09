桃園市電子煙危害防制自治條例已於4日公布施行近一週，針對本市電子煙實體店面及人潮眾多的公共場展開強力執法，於撞球館及公園共查獲3名未滿18歲者持有電子煙，已違反本自治條例第4條規定除將施予戒菸教育，後續將調查其來源，另查獲違反菸害防制法第14條規定累計共8件，將依法開罰。

衛生局長王文彥表示，電子煙雖然型態多樣，但不管如何都具有吸食口可供分辨，家長或老師可透過此特徵辨識子女或學生是否有在吸食電子煙，同時提醒為保護本市胎兒、兒童及青年健康，本自治條例規定未滿18歲者吸食、持有電子煙或持有與電子煙相關器物，將施以戒菸教育，無故未接受戒菸教育者，處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰；供應、交付、販賣電子煙或與電子煙相關器物給未滿18歲者，或強迫、引誘孕婦吸食電子煙者，則處1萬至5萬元罰鍰。

大多數電子煙含成癮物質，部分甚至含有毒品成分，常造成民眾暴露於電子煙的危害中，但本自治條例施行後，將比照一般紙煙辦理，於禁菸場所不得吸食電子煙，違者最高處新臺幣1萬元整罰鍰，進一步擴大本市無菸環境，營造健康新生活。

衛生局呼籲，電子煙無法幫助戒菸，且接觸電子煙將可能增加青少年接觸毒品的可能性。因此拒絕所有菸品才能真正遠離菸害，也提醒吸菸的民眾，如有戒菸需求，應尋求專業資源協助，或撥打免費戒菸專線0800-636363洽詢。

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