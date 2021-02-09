蔡英文總統今（9日）下午前往台北港視察邊境防疫工作、慰勉第一線工作同仁，並聽取非洲豬瘟防範措施。蔡總統致詞時強調，春節期間是國際郵包的高峰期，要拜託第一線同仁以最嚴謹態度、最高防疫態度，繼續把非洲豬瘟阻絕於境外。

蔡總統表示，政府防堵非洲豬瘟台灣社會感觸非常深，雖然行政院長蘇貞昌沒有出席，但每次聽到非洲豬瘟時，都可以看到蘇院長臉上欣慰的表情，以CIQS團隊為榮，團隊來自於各部會共同組成有效運作，成功阻絕非洲豬瘟。

蔡總統表示，台北港是北台灣國際海運吞吐量最大的港口，也是台灣面對世界重要的經濟門戶，近幾年來，受到非洲豬瘟及國際疫情考驗，四面環海的台灣在防堵疫情上需要大家同心協力，做好邊境嚴格把關。

2018年非洲豬瘟爆發以來，台灣一直守住防線，成為亞洲少數沒有成為疫區的國家，去年台灣也正式成為口蹄疫非疫區，讓台灣豬肉可以外銷，一路走來守住養豬產業持續發展，CIQS團隊日以繼夜守護台灣，所以過年前一定要來慰勉第一線同仁。

(中時 )