辣模雪碧（方祺媛）擁精緻臉蛋、魔鬼身材，以直率大膽作風、不避諱談論腥羶色話題，而被封為「情色教主」，她不但毫不避諱和粉絲分享整形的心路歷程，也時常曬出養眼身材照，讓粉絲們一飽眼福，日前她上傳一段影片，在鏡頭前擺弄性感身材，頓時讓網友們陷入暴動。

雪碧在IG上傳一段畫面，只見她穿著潮牌的純白色綁帶比基尼，不時扭動細腰，抬起圓潤蜜桃臀，展現前凸後翹的姣好身材，同時對鏡頭撥弄長髮，擺出性感撩人的表情，最後更是俏皮送上飛吻，露出甜美笑容，頓時融化一票網友的心，她也在內文寫道：「放這個應該暴動」。

網友紛紛興奮直呼，「騷味十足喔⋯⋯好美的曲線」、「絕對會引發大暴動」、「天啊，雪碧怎麼越看年紀越小」、「身材怎麼好苗條，我有點難」、「超火辣的你，雪碧」、「好美的笑容，雪碧真是魔鬼與天使的綜合體」、「被女朋友見到比like，會殺我的」、「你無時無刻都讓人暴動」。

然而卻有網友發現，雪碧疑似太豐滿，傲人上圍呼之欲出，白色泳裝的邊緣竟疑似露出咖啡色點點，「咖啡色的」、「姐姐露出来了」，疑似走光再度掀起一陣騷動，然而雪碧本人目前還沒有回應。

事實上，雪碧不僅身材火辣，個性也十分嗆辣直爽，過去就曾多次為了整形槓上網友，「我的人生不是為了你們這些酸民的爛嘴而活，你們不敢露臉，只會鍵盤批評人，只懂用外表評論人，只會為了酸而酸」，更直接曝光自己為整的模樣，毫不在乎外界目光。

(中時新聞網)