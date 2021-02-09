婦人牽著有身心疾病的兒子行經大竹派出所，所長張文堂向前關心後得知，該名婦人平常以資源回收垃圾維生，張文堂不忍，便自掏腰包購買糧食，也將該訊息上傳網路，期盼能藉此拋磚引玉，讓更多人一同挹注愛心。

一名66歲婦人8日下午手牽著40歲兒子艱難步行經過蘆竹分局大竹派出所前，而所長張文堂正好要外出執勤，看見後便主動上前關心這對母子，後經過深入了解，原來這對母子住在派出所附近，婦人平常靠著資源回收工作的微博收入維生，而且又要照顧從小就患有身心疾病的兒子，生活過得自然是非常艱辛。就快過年了，張文堂不忍這對母子挨餓受凍，於是便自掏腰包買了一些餅干、泡麵及便當等，希望能助點棉薄之力，並且邀請他們於春節期間，隨時到派出所用餐。

張文堂說一己之力有限，目前也已在地方上散播訊息，拋磚引玉，希望有其他善心人士能主動幫忙這對母子，讓他們也能感受到社會的關懷與愛心。農曆春節即將到來，多數民眾忙著採買年貨享受闔家團圓天倫之樂，但在社會陰暗角落裡，仍有不少人是無法好好過年，希望大家都能多加關心這些弱勢族群，助他們渡過凜冽寒冬。

(中時 )