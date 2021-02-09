受惠農曆年前家具汰舊換新潮帶動，台灣連鎖家具詩肯（6195）2021年開出紅盤1月營收達3.06億元，不但創歷史新高，也是首次單月突破3億元大關，月增21.98％、年增32.83％。

詩肯表示，值春節消費旺季，農曆年更新家中家具，帶動一波汰舊換新的消費高峰，而今年由於疫情因素，留在台灣過年的人數是歷來最高，也是營收表現亮眼主因。

同時，2020下半年以來，台灣房市交易熱絡狀況持續至今，家具需求水漲船高，近期觀察，政府控制疫情得宜，民眾消費信心並未受到影響，零售業的業績仍相當穩定，即使政府年底祭出的打房措施，瞄準投機炒房，但剛性需求仍在，並不擔心房市受政策影響。

詩肯除台灣本業之外，新加坡NOVA自解封後營運持續穩定成長，也同樣進入農曆年前的家具消費旺季，對營收挹注不少，併購效益逐漸浮現。

儘管2月因春節因素工作天數較少，營收表現可能趨緩，但詩肯表示，隨著農曆年後、3月中下旬房市旺季到來，加上屆時政策打炒房影響可能轉淡、市場觀望氛圍慢慢退去後，房市走強的機率偏高，因此對全年營運仍深具信心。

截至1月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有81、51、5店，共137店，較去年12月減少5店，主要是因為部分門市租約到期，而詩肯去年7月與量販龍頭家樂福攜手，開出首家量販型門市後，反應熱烈，全年共開出8店，今年還將規畫再展出2至4家量販型門市。

(工商 )