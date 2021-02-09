新一年仍然需要持續在防疫上多注意，今年消費者在選擇家電上仍是以可消毒、蒸氣殺菌的需求為主，而在蝦皮購物上的消毒相關家電，自去年年底開始平均每月已有超過20%的漲幅，而在PChome 24h購物上特別是嬰兒用的蒸氣消毒鍋銷量，對比去年同期成長更是25%，可見蒸氣消毒的功能對於大人、小孩、嬰兒都是現今必備的家電。

蝦皮購物的59S LED紫外線消毒盒，原價2280元，優惠價1650元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物也就著這波趨勢推出多項相關優惠，像是近年相當熱銷的LG智慧電子衣櫥，就推出現省1萬3000元，再送藍芽耳機、雙人牌 2件式刀組；PChome 24h購物的站上蒸氣消毒鍋就以大容量、自動控制、洗烘合一的功能為採購首選，像「nac nac 微電腦消毒烘乾鍋」具備30分鐘烘乾、多功能奶瓶架等，因此成為了熱銷第1位，在樂天市場也有50%的年成長。

PChome 24h購物的nac nac微電腦消毒烘乾鍋，原價3200元，特價1850元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的Vac & Steam三合一蒸氣殺菌吸塵器，28日前下單現省8000元。（PChome 24h購物提供）

在奇摩購物中心同樣觀察到，具備蒸氣、消毒、殺菌等功能的「抗疫家電」銷量也較去年同期激升6倍，當中以「飛利浦二合一手持式蒸汽掛燙」機奪下熱銷冠軍，平台獨家加碼下單即送「Jo Malone香水禮盒」，另外也推出了「防疫小尖兵」專區，集結紫外線消毒機、超音波清洗機、洗手清潔用品等抗疫商品349元起，至於拍賣平台上則以「紫外線殺菌燈」最為熱銷及成長了60%，對於像手機等每天都要使用的物品，紫外線燈就更能幫助消毒。

Yahoo奇摩拍賣的紫外線殺菌燈家用殺菌燈，特價1285元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩購物中心的飛利浦二合一手持式蒸汽掛燙機，獨家贈送Jo Malone香水禮盒，原價2980元，特價1988元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

樂天市場的消毒、防疫、殺菌等相關產品，搜尋量也較去年春節前夕成長1倍，整體訂單量約有60%成長，其中以消毒式的小家電最為熱銷，更佔清潔電器類第1名，另外還有像「Bissell 必勝 三合一蒸氣殺菌吸塵器」一機可達吸塵清潔、拖地蒸氣消毒的一次到位，訂單量與去年相比約有35%成長，16日前祭出上百品家電、3C等商品限時下殺7折起，於指定店家消費滿額再享優惠券。

樂天市場中嘉頓國際的三菱 MITSUBISHI 不鏽鋼烘碗機，原價6100元，特價5190元。（蝦皮購物提供）

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