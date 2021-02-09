3隻黑面琵鷺送醫後，其中1隻黑面琵鷺研判因肌肉麻痺造成呼吸困難而死亡，其餘2隻目前恢復良好。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

3隻黑面琵鷺送醫後，其中1隻黑面琵鷺研判因肌肉麻痺造成呼吸困難而死亡，其餘2隻目前恢復良好。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋鹽田溼地是黑面琵鷺重要棲息地，自上個月30日嘉義縣野鳥學會在九區鹽場發現1隻軟腳，截至本月4日已累積7隻死亡、2隻治療中，經初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒。監測布袋鹽田的保育人士邱彩綢表示，冬春之際氣候不穩，每年此時黑面琵鷺傷亡事件頻傳，保育單位加強巡查，讓這些軟腳黑琵可以盡快康復，和同伴一起北返孕育下一代。

嘉義縣政府農業處畜產保育科長石蕙菱表示，從上個月30日起至本月4日止，有6隻黑面琵鷺在人員到現場時已死亡，另3隻出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，送醫後獸醫注射抗肉毒桿菌毒素血清，但其中1隻黑面琵鷺研判因肌肉麻痺造成呼吸困難而死亡，其餘2隻目前恢復良好。

邱彩綢說，同仁4日巡查時，發現那隻軟腳黑琵，有種莫名的感動，終於發現1隻不是陣亡的黑琵，看著牠在鹽田努力想飛，卻只能拍翅飛不起來，走路還會踉蹌，將牠救上岸後，這隻軟腳黑琵紅紅的眼神非常堅定，宛如是在說牠一定得活下來，於是同仁趕快送至縣府後送特生中心進行治療。

去年過年前，布袋鹽田溼地發生10多隻黑面琵鷺疑肉毒桿菌中毒傷亡的事件。邱彩綢也指出，寒流造成溼地大量魚群暴斃，上個月5日發現寒害死魚，通報縣府打撈，就怕黑面琵鷺誤食而死亡；這次黑面琵鷺中毒傷亡事件，擴及布袋鹽田全區和周邊魚塭，4日巡查至今，各區黑面琵鷺情況還算穩定。

縣府表示，期間雖未發現魚屍，但仍會加強巡查，同時也感謝嘉義縣野鳥學會、中華民國野鳥學會、高雄市野鳥學會等保育單位持續協助清查與巡護。正值賞鳥季節，民眾如發現鳥類異常傷亡或大量魚貝類死亡情形，請立即通報農業處處理。

(中時 )